Окупанти обстріляли позиції ООС під Мар'їнкою, двоє медиків-волонтерів поранені

«Внаслідок обстрілу бойовиками у Мар’їнському районі поранено двох волонтерів. За попередніми даними, потерпілі отримали кульові поранення, рухаючись на авто по дорозі Мар’їнка - Красногорівка. Наразі вони знаходяться у військовому госпіталі м. Покровськ», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що до Мар’їнського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників Центральної міської лікарні м. Курахове про надання медичної допомоги двом медикам-волонтерам 42 та 32 років. З їх слів, кульові поранення вони отримали під час снайперського обстрілу, рухаючись на автомобілі по автодорозі між м. Мар’їнка та м. Красногорівка.

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Поліцейські встановлюють всі обставини події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 Кримінального кодекс України (Терористичний акт).