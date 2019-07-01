Суд арештував “спонсора ЛНР”, застава у півмільйона

Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід стосовно «спонсора» терористичної організації «ЛНР».

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

“Сьогодні, 1 липня, Голосіївським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід стосовно чоловіка, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, а саме в організації фінансування окремої терористичної організації”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 576 тис. грн.

Як повідомлялося, йдеться про громадянина України, який працює на посаді заступника гендиректора одного із товариств, яке здійснює господарську діяльність та регулярно сплачує податки до бюджету терористичного угруповання «ЛНР». Його затримали 25 червня у власному помешканні у Києві. Під час обшуку у квартирі виявлено та вилучено посвідчення «военнослужащего ЛНР» та «ветерана боевых действий», видані на його ім’я.

Крім того, цей громадянин також підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, тобто участь в терористичній організації.