У Міноборони пояснили, за якими принципом закуповують 152-мм снаряди

«Відповідно до інформації, розповсюдженої в ЗМІ щодо закупівель боєприпасів в ДАХК «Артем», повідомляємо, що з метою забезпечення Збройних Сил України пострілами калібру 152 мм, Міністерством оборони України укладені спільні рішення на розробку пострілів із вітчизняними підприємствами, у тому числі з ДАКХ «Артем», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час виконання зазначених робіт підприємствами було розроблено відповідний вид боєприпасів, які пройшли визначальні відомчі випробування та допущені до експлуатації у ЗСУ. Відповідно до вимог чинного законодавства та виходячи з наявних комплектуючих до пострілу, Міністерством оборони було укладено державний контракт на постачання 152 мм снарядів за найнижчою ціною, запропонованою одним із постачальників.

Разом з тим, в міністерстві запевнили, що готові до укладання державних контрактів на закупівлю пострілів у зборі калібру 152 мм за реалізованими спільними рішеннями із визначеними підприємствами, у тому числі з ДАКХ «Артем».

Наразі ЗСУ забезпечені боєприпасами даного калібру в належному обсязі, запевнили в Міноборони.

Як повідомлялось, в інтерв'ю виданню “Цензор.Нет” генеральний директор “Укроборонпрому” Павло Букін заявив, що у заводу “Артем” немає замовлень від Міноборони в частині снарядів.