Розкрадання на "Антонові": підозрюваного звільнили з Міноборони ще рік тому

“1 липня у ЗМІ було розповсюджено повідомлення про викриття протиправної схеми привласнення коштів державного підприємства оборонного комплексу. У зв’язку з цим повідомляємо наступне: громадянин, якому нещодавно оголосили про підозру, не має відношення до Міністерства оборони України. Зазначену особу влітку минулого року було звільнено з військової служби”, - заявили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на інформацію прес-служби СБУ, контррозвідники Служби безпеки України викрили протиправну схему привласнення коштів державного підприємства оборонного комплексу, до якої причетний посадовець Міністерства оборони України. Як зазначалось в повідомленні, співробітники спецслужби встановили, що полковник одного з військових представництв Міноборони організував механізм розкрадання та привласнення коштів держпідприємства «Антонов».