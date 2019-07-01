Росія залізницею завозить на Донбас пальне та військове майно — розвідка

Окупанти відправляють з Донбасу ешелонами на ремонт пошкоджену бойову техніку і завозять з Росії пально-мастильні матеріали, інженерне обладнання та інше військове майно.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

“Протягом червня ц.р. з території Росії через неконтрольовані ділянки кордону автомобільним транспортом завозились боєприпаси для відновлення запасів, витрачених підрозділами з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ під час обстрілів позицій Об’єднаних сил. Залізничним транспортом для російських окупаційних військ з РФ доставлялись пально-мастильні матеріали, інженерне обладнання та інше військове майно”, - повідомив речник.

Крім того, за словами Гуцуляка, до Росії було відправлено ешелон з пошкодженою бойовою технікою для її ремонту в найкоротші терміни та повернення на озброєння російських окупаційних військ.