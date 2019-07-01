Окупанти сім разів прицільно обстріляли сили ЗСУ, є поранений
Про це під час брифінгу поінформував речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За наявною інформацією, від початку поточної доби російські окупаційні війська здійснили вже 7 прицільних обстрілів наших позицій. При цьому поранено одного нашого захисника", - сказав речник.
За його словами, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об’єднаних сил відразу після півночі окупанти з мінометів почали обстрілювати захисників Новоолександрівки. Протягом 10 хвилин було випущено 5 мін 120 калібру.
Крім того, бойовики двічі обстріляли оборонців Новолуганського. При цьому вночі зафіксовано розриви декількох мін 82-го калібру, а після 5 години окупанти протягом 40 хвилин випустили 16 мін калібру 120 мм та вели вогонь з АГС.
За словами речника, також з 5 години бойовики вели обстріл з мінометів та АГС захисників Зайцевого. Загалом зафіксовано розриви 12-ти мін калібру 82 мм.
Поблизу Луганського окупанти порушили режим тиші з 6 години, застосовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об’єднаних сил з 5.25 російські окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу Водяного. Від окупованої Ужівки ворог протягом півгодини вів вогонь з гранатометів різних систем, зазначив Гуцуляк.
Окрім цього, з 06.20 бойовики протягом 15 хвилин випустили 8 мін калібру 120 мм по позиціях ОС у районі Авдіївки. Вогонь вівся від окупованого селища Мінеральне.
За словами Гуцуляка, від початку поточної доби внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ зазнав поранення один український військовий, його стан здоров’я задовільний.
Водночас, як повідомляв раніше Укрінформ, російські окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль з військовими медиками ООС поблизу Водяного. Внаслідок обстрілу один військовий загинув, двоє поранені.