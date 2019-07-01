Окупанти сім разів прицільно обстріляли сили ЗСУ, є поранений

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили сім прицільних обстрілів, одного українського військовика поранено.

Про це під час брифінгу поінформував речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби російські окупаційні війська здійснили вже 7 прицільних обстрілів наших позицій. При цьому поранено одного нашого захисника", - сказав речник.

За його словами, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об’єднаних сил відразу після півночі окупанти з мінометів почали обстрілювати захисників Новоолександрівки. Протягом 10 хвилин було випущено 5 мін 120 калібру.

Крім того, бойовики двічі обстріляли оборонців Новолуганського. При цьому вночі зафіксовано розриви декількох мін 82-го калібру, а після 5 години окупанти протягом 40 хвилин випустили 16 мін калібру 120 мм та вели вогонь з АГС.

За словами речника, також з 5 години бойовики вели обстріл з мінометів та АГС захисників Зайцевого. Загалом зафіксовано розриви 12-ти мін калібру 82 мм.

Поблизу Луганського окупанти порушили режим тиші з 6 години, застосовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об’єднаних сил з 5.25 російські окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу Водяного. Від окупованої Ужівки ворог протягом півгодини вів вогонь з гранатометів різних систем, зазначив Гуцуляк.

Окрім цього, з 06.20 бойовики протягом 15 хвилин випустили 8 мін калібру 120 мм по позиціях ОС у районі Авдіївки. Вогонь вівся від окупованого селища Мінеральне.

За словами Гуцуляка, від початку поточної доби внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ зазнав поранення один український військовий, його стан здоров’я задовільний.

Водночас, як повідомляв раніше Укрінформ, російські окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль з військовими медиками ООС поблизу Водяного. Внаслідок обстрілу один військовий загинув, двоє поранені.