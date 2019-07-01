Окупанти обстріляли з ПТРК санітарний автомобіль, один військовий загинув

Російські окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль з військовими медиками ООС поблизу Водяного, унаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще двоє поранені.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики поцілили у санітарний автомобіль "Хаммер" з ПТКР”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє отримали поранення. Зокрема, один з поранених – військовий медик - перебуває у критичному стані.

У Командуванні Об'єднаних сил наголосили, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

“Підступний обстріл санітарного автомобіля з боку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм та б'ють навіть по санітарних автомобілях, обладнаних спеціальним маркуванням Червоного хреста”, - наголосили у пресслужбі.