Делегація Кабміну їде у Станицю Луганську, аби доповісти ситуацію Президенту

Делегація Кабінету міністрів 2 липня відвідає Станицю Луганську, де днями відбулося розведення сил.

Про це сказала перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Завтра, вперше за 5 років, український уряд відвідає Станицю Луганську, де розвели війська, про що дійсно були домовленості відповідні в рамках Мінської групи”, - зазначила Геращенко.

Вона також висловила думку, що під час поїздки урядовці мають поспілкуватися з громадянами, які перетинають КПВВ, - щоб "дізналися, і передали це в Офіс Президента, що люди з окупованих територій прекрасно знають і розуміють українську мову”.

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“Тому що здивована і шокована заявами Офісу Президента, що з Донбасом треба розмовляти тільки російською. Навпаки, нам здається, що інтеграція Донбасу, в тому числі в гуманітарний простір, дуже потребує так само поваги до української мови”, - заявила Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, глава Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв'ю виданню РБК-Україна висловився за надання російській мові на Донбасі регіонального статусу.