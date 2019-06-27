ОБСЄ підтвердила розведення підрозділів ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської
Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.
Спостерігачі побачили, що спочатку сторони запустили сигнальні ракети, після чого українські військові та бойовики залишили «крайні передові позиції» та вийшли з ділянки розведення разом з озброєнням.
"Спостерігачі також зауважили, що інші члени збройних формувань з озброєнням, зокрема з зенітною установкою, залишили ділянку розведення на захід від пам'ятника князю Ігореві", — йдеться у звіті.
Загалом спостерігачі не побачили на визначених позиціях ні підрозділів, ні військової техніки.
Також зазначається, що 27 червня групи з розмінування ЗСУ та так званої «ЛНР» проводили розмінування в межах ділянки розведення.
Раніше в штабі операції Об’єднаних сил повідомили про завершення першого етапу відведення сил з боку українських військових.
Влада Станиці Луганської підтвердила, що бойовики також відвели свої сили, для чого з блокпостів так званої «ЛНР» прибрали найманців і «козаків», і замінили їх на кадрових військових РФ.