ОБСЄ підтвердила розведення підрозділів ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували біля Станиці Луганської відведення підрозділів і озброєння як Збройних сил України, так і бойовиків так званої «ЛНР».

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

Спостерігачі побачили, що спочатку сторони запустили сигнальні ракети, після чого українські військові та бойовики залишили «крайні передові позиції» та вийшли з ділянки розведення разом з озброєнням.

"Спостерігачі також зауважили, що інші члени збройних формувань з озброєнням, зокрема з зенітною установкою, залишили ділянку розведення на захід від пам'ятника князю Ігореві", — йдеться у звіті.

Загалом спостерігачі не побачили на визначених позиціях ні підрозділів, ні військової техніки.

Також зазначається, що 27 червня групи з розмінування ЗСУ та так званої «ЛНР» проводили розмінування в межах ділянки розведення.

Раніше в штабі операції Об’єднаних сил повідомили про завершення першого етапу відведення сил з боку українських військових.

Влада Станиці Луганської підтвердила, що бойовики також відвели свої сили, для чого з блокпостів так званої «ЛНР» прибрали найманців і «козаків», і замінили їх на кадрових військових РФ.