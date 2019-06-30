Розведення сил біля Станиці Луганської завершилося - ОБСЄ

Зокрема, як заявили в ОБСЄ, ”отримано повідомлення про завершення розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської”.

Зазначається, що СММ 26 червня зафіксувала, що процес розведення сил і засобів розпочався, коли особовий склад Збройних сил України та члени збройних формувань залишали їхні крайні передові позиції разом з озброєнням та виходили за межі ділянки розведення.

“У подальшому упродовж кількох днів, за спостереженнями місії, Збройні сили України та збройні формування залишили інші позиції на ділянці розведення. Спостерігачі також зауважили, що в межах ділянки розведення Збройні сили України почали проводити роботи з демонтажу передових фортифікаційних споруд та розмінування, а члени збройних формувань проводили роботи з демонтажу укриття, а також прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення та почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами ділянки розведення”, - йдеться у звіті.

Вже 29 червня місія ОБСЄ отримала ноту від Міністерства закордонних справ України, у якій повідомляється про те, що розведення сил і засобів Збройними силами України на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської завершено.

30 червня місія отримала лист від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Луганської області, у якому повідомляється про те, що вони завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської.

“Наразі на ділянці розведення спостерігається спокійна та стабільна ситуація”, - заявили в місії ОБСЄ, додавши, що і надалі активно спостерігатимуть за ситуацією.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

Розведення сил у Станиці Луганській розпочалося опівдні 26 червня.