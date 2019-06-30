Розведення сил біля Станиці Луганської завершилося - ОБСЄ

Розведення сил біля Станиці Луганської завершилося - ОБСЄ

Укрінформ
Розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської завершено.
Про це йдеться в оперативному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Зокрема, як заявили в ОБСЄ, ”отримано повідомлення про завершення розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської”.

Зазначається, що СММ 26 червня зафіксувала, що процес розведення сил і засобів розпочався, коли особовий склад Збройних сил України та члени збройних формувань залишали їхні крайні передові позиції разом з озброєнням та виходили за межі ділянки розведення.

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“У подальшому упродовж кількох днів, за спостереженнями місії, Збройні сили України та збройні формування залишили інші позиції на ділянці розведення. Спостерігачі також зауважили, що в межах ділянки розведення Збройні сили України почали проводити роботи з демонтажу передових фортифікаційних споруд та розмінування, а члени збройних формувань проводили роботи з демонтажу укриття, а також прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення та почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами ділянки розведення”, - йдеться у звіті.

Вже 29 червня місія ОБСЄ отримала ноту від Міністерства закордонних справ України, у якій повідомляється про те, що розведення сил і засобів Збройними силами України на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської завершено.

30 червня місія отримала лист від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Луганської області, у якому повідомляється про те, що вони завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської.

“Наразі на ділянці розведення спостерігається спокійна та стабільна ситуація”, - заявили в місії ОБСЄ, додавши, що і надалі активно спостерігатимуть за ситуацією.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

Розведення сил у Станиці Луганській розпочалося опівдні 26 червня.

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