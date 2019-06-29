Біля Станиці Луганської ведеться розмінування території - СММ ОБСЄ

Після відведення сили і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської 27 червня проходило розмінування території.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"У другій половині дня (27 червня – ред.) команда СММ бачила групу з розмінування, яка складалася з військовослужбовців Збройних сил України, представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та співробітників міжнародної організації з розмінування. Вони проводили розмінування на відстані приблизно 15 м по обидва боки дороги, що проходить від контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) до дерев'яних конструкцій", - ідеться у звіті.

О 15.10 представник ЗСУ при Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) повідомив спостерігачам про те, що на цей день планові роботи з розмінування завершено.

У звіті також повідомляється, що вранці 27 червня команда СММ зафіксувала, що під навісом для тих, хто очікує в черзі, за 700 м на північ від дерев'яних конструкцій над зруйнованою частиною мосту в Станиці Луганській, особового складу ЗСУ і техніки не було.

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Поруч із цим, о 10.10, здійснюючи спостереження біля пам'ятника князю Ігореві, члени патруля СММ "бачили групу з розмінування, що складалася з 4 членів збройних формувань, яка вирушила на ділянку приблизно за 500 м на захід від пам'ятника, у межах ділянки розведення".

"За повідомленнями, вони виконували розмінування. Об 11.15 керівництво збройних формувань повідомило СММ, що на той день роботи з розмінування місцевості на захід від пам'ятника князю Ігореві в межах ділянки розведення завершено. О 12.15 члени патруля Місії бачили вантажівку (типу «Урал») із 6 озброєними членами збройних формувань і автоматичним гранатометом (АГС-17) на борту. Вантажівка залишила ділянку розведення із західного боку, рухаючись у бік позиції збройних формувань поблизу пам'ятника князю Ігорев", - йдеться у звіті.