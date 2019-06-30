На КПВВ Донбасу у чергах застрягли 170 авто

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 10/45; «Мар’їнка» – 0/40; «Новотроїцьке» – 15/35; «Гнутове» – 10/15", - зазначається у повідомленні.

Минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік збільшився порівняно з попереднім днем. Загалом учора через КПВВ прослідували 37,7 тис. осіб та 4,5 тис. транспортних засобів.