За розведенням сил має слідувати ремонт мосту біля Станиці – Сайдік

Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік висловив сподівання, що після завершення процесу відводу сил в районі Станиці Луганської розпочнеться ремонт пішохідного мосту через річку Сіверський Донець.

Про це Сайдік заявив у повідомленні для преси, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я сподіваюся, що, слідуючи букві та духу Мінських угод та в інтересах цивільного населення, успішне завершення процесу розведення супроводжуватиметься подальшими зустрічними кроками, такими як ремонт підходів до пішохідного мосту через річку Сіверський Донець біля Станиці Луганської та підтвердження сторонами їхньої прихильності стабільному, сталому і постійному припиненню вогню", - заявив Сайдік.

Він також подякував усім причетним за початок розведення сил, що є важливим кроком на шляху до мирного врегулювання .

Як повідомляв Укрінформ, опівдні 26 червня у Станиці Луганській почалося розведення сил. Українські військові відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

27 червня спостерігачі ОБСЄ зафіксували біля Станиці Луганської відведення підрозділів і озброєння як Збройних сил України, так і бойовиків російських окупаційних сил на території ОРЛО.