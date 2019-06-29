Спецслужби РФ готують «українську ДРГ» для фейкових новин про Донбас - ІС

За даними групи "Інформаційний спротив", найближчим часом РФ готує інформаційну кампанію по дискредитації України, в якій збираються використовувати українських військових, які потрапили нещодавно у полон на вантажівці.

Про це повідомляє "Інформаційний спротив".

«За оперативними даними групи ІС спецслужбами РФ планується нова пропагандистська інформаційна кампанія з дискредитації України. Так, найближчими днями до так званої «ДНР» мають прибути представники одного з російських федеральних каналів, щоб зняти великий сюжет про «злочини ЗС України проти мирного населення «ДНР», - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, основними дійовими особами цього сюжету стануть сім українських військовослужбовців, які пересувалися до штабу підрозділу на вантажному автомобілі, водій якого відхилився від маршруту і завіз військових на тимчасово окуповану територію. Там вони були затримані представниками збройних формувань Російської Федерації.

"Наразі наших військових утримують у Макіївському СІЗО, де з ними «працюють» представники російських спецслужб, здійснюючи на них психологічний тиск. Полоненим роздано для заучування спеціально підготовлені тексти, які вони повинні будуть озвучити на камери російського пропагандистського каналу. Цікавий момент - місцевих колаборантів, які перейшли на службу окупантам в «органи безпеки лднр», до полонених не підпускають на гарматний постріл", - повідомляють в ІС.

За інформацією ІС, російська пропаганда подасть свою версію подій, за якою «українська ДРГ», у складі восьми осіб, за наказом командування ООС прямувала на тимчасово окуповану територію для проведення диверсій на об'єктах цивільної інфраструктури (водопостачання, електричних мереж і т.д.) . Але завдяки пильності «розвідки і контррозвідки «ДНР», була захоплена в полон у момент переходу лінії розмежування. За задумом інформаційної провокації полонені військовослужбовці мають розповісти і підтвердити (зрозуміло, що під загрозою життю) цю російську пропагандистську версію подій. Також будуть сфабриковані документальні докази.

Як нагадує ІС, водій вантажівки, який потрапиву полон, днями був звільнений із полону "в результаті домовленостей одного з кандидатів у депутати ВР із його кумом В.Путіним". За повідомленням українських ЗМІ, дружина одного з полонених звинуватила цього військовослужбовця у тому, що він сприяв потраплянню її чоловіка та товаришів у полон, зазначає ІС.