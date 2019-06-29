На Донбасі за добу 32 обстріли, окупанти застосовують 122-й калібр
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
- біля Опитного – з артилерійських систем калібру 122 мм;
- тричі неподалік Авдіївки – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;
- тричі поряд із Водяним – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- два рази неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Піски – з автоматичного гранатомета;
- неподалік Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї
- в околицях Мар'їнки – з 82 мм міномета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 19 разів:
- біля населеного пункту Новгородське – з міномета калібру 120 мм;
- тричі поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- чотири рази поряд із Новолуганським – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
- чотири рази околиці Південного – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Травневого – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
- в районі населеного пункту Золоте-4 – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поряд зі Світлодарськом – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- околиці Зайцевого – з автоматичних гранатометів;
- двічі неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Нижньотепле – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 28 червня трьох окупантів знищено, та ще трьох поранено.
Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм;
“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.
Фото: ООС