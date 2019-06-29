На Донбасі за добу 32 обстріли, окупанти застосовують 122-й калібр

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню, з них 16 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;

біля Опитного – з артилерійських систем калібру 122 мм;

тричі неподалік Авдіївки – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;

тричі поряд із Водяним – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

два рази неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Піски – з автоматичного гранатомета;

неподалік Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї

в околицях Мар'їнки – з 82 мм міномета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 19 разів:

біля населеного пункту Новгородське – з міномета калібру 120 мм;

тричі поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

чотири рази поряд із Новолуганським – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

чотири рази околиці Південного – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Травневого – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

в районі населеного пункту Золоте-4 – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд зі Світлодарськом – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

околиці Зайцевого – з автоматичних гранатометів;

двічі неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Нижньотепле – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 28 червня трьох окупантів знищено, та ще трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм;

“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.

Фото: ООС