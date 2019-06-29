Окупанти на Донбасі знову обстріляли безпілотники ОБСЄ

Бойовики російсько-окупаційних військ двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї по безпілотних літальних апаратах СММ ОБСЄ.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 27 червня.

"Удень 27 червня, перебуваючи неподалік від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 20 км на схід від Маріуполя) і керуючи польотом міні-БПЛА поблизу н. п. Саханка (непідконтрольний урядові, 24 км на північний схід від Маріуполя), спостерігачі чули 4 черги зі стрілецької зброї на відстані приблизно 3,4 км на східно-північний схід", - ідеться у звіті.

За оцінкою спостерігачів, вогонь вівся в напрямку БПЛА, що пролітав на відстані приблизно 3,4 км на північний схід від місця перебування патруля.

Розвернувши БПЛА у зворотному напрямку (у бік патруля), спостерігачі почули ще дві черги зі стрілецької зброї.

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Того самого дня, керуючи польотом іншого БПЛА малого радіусу дії поблизу н. п. Старомихайловка (непідконтрольний урядові, 15 км на захід від Донецька), спостерігачі чули пʼять пострілів зі стрілецької зброї на відстані приблизно 900 м на південний схід. За їхньою оцінкою, вогонь вели в напрямку безпілотника, що пролітав приблизно за 900 м на південний схід від позиції патруля.

В обох випадках команди СММ благополучно приземлили безпілотники і негайно залишили зазначені райони.