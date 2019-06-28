Польський міністр з гуманітарних питань відвідає Донбас наступного тижня

Новопризначений польський міністр Міхал Вось, який відповідає в Раді міністрів РП за гуманітарну допомогу, наступного тижня планує відвідати Донбас, аби визначити подальші напрямки допомоги.

Про це він заявив в ефірі телеканалу TVP1.

“Наступного тижня я поїду на Донбас. Разом з польським Карітасом там надається допомога, тому туди їду. Це буде мій перший візит, адже про війну на Сході України небагато говорять, а вона все ще триває”, - сказав Вось.

Він наголосив, що в інтересах Польщі, та й суто з погляду людяності потрібно пам’ятати, що “російська агресія триває, а польська сторона підтримує збереження територіальної цілісності України”.

28-річний Вось був призначений міністром - членом Ради міністрів Польщі на початку червня. До цього він був заступником міністра юстиції Польщі, депутатом сеймику Сілезького воєводства.