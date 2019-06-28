На Донеччині поліція затримала бойовика, який майже 5 років переховувався в РФ

На Донеччині затримали бойовика, який майже 5 років ховався в Росії, і був зупинений правоохоронцями відразу після переходу держкордону України.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

«На Донеччині поліція та прикордонники затримали бойовика, який майже 5 років ховався в РФ. Житель Дружківки був зупинений правоохоронцями відразу після переходу державного кордону України», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що, на цей час оперативники вже задокументували його причетність до терористів та зібрали доказову базу.

Встановлено, що 25-річний житель Дружківки здійснював незаконні фільтраційні заходи на блокпості на в’їзді до міста Костянтинівка. В його обов’язки входило обстеження транспорту, перевіряв документів та багажу громадян. Приводом для затримання водіїв та пасажирів була немісцева прописка.

За словами затриманого, після трьох місяців служби він зрозумів, що це бандитське угрупування та виїхав до РФ. Кращої долі там не знайшов та вирішив повернутися додому, де планував уникнути кримінальної відповідальності, але про його наміри стало відомо правоохоронцям, тож він був затриманий.

Наразі учаснику НЗФ повідомлено про підозру за ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України, за що передбачено від 3 до 8 років позбавлення волі. Підозрюваний надає свідчення у поліції.

У поліції нагадали, що з початку 2019 року поліція Донеччини притягнула до відповідальності близько 100 бойовиків.