Волкер: Росія має відвести важке озброєння та роззброїти бойовиків

Про це він написав на свої сторінці у Тwitter.

“Хороший крок з боку України у Станиці Луганській. Тепер час Росії піти на взаємні подальші кроки для забезпечення припинення вогню, включно з відведенням важкого озброєння та роззброєнням незаконних збройних формувань”, - наголосив Волкер.

A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it’s up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s