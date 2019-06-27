Волкер: Росія має відвести важке озброєння та роззброїти бойовиків

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер вітає дії України у Станиці Луганській та очікує від Росії виконання своєї частини зобов’язань.

Про це він написав на свої сторінці у Тwitter.

“Хороший крок з боку України у Станиці Луганській. Тепер час Росії піти на взаємні подальші кроки для забезпечення припинення вогню, включно з відведенням важкого озброєння та роззброєнням незаконних збройних формувань”, - наголосив Волкер.

A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it’s up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 червня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, опівдні 26 червня українські військові відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць населеного пункту.

Наразі українська сторона чекає на підтвердження від ОБСЄ інформації про те, що російсько-окупаційні війська розпочали зі свого боку відведення сил біля Станиці Луганської. У разі відсутності таких кроків українські військові повернуться на свої позиції.

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Тристороння контактна група ще у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

5 червня спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік поінформував, що учасники ТКГ висловили намір 10 червня розпочати розведення сил і засобів на узгодженій ділянці у Станиці Луганській.

Водночас 10 червня процес розведення знову було зірвано через обстріли з боку окупантів.