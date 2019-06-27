РФ ще у 2014 році перекидала на Донбас комплекси “Зоопарк-1” — InformNapalm

У Мережі виявлено фотодокази того, що Росія ще у 2014 році поставляла на окуповану частину Донбасу радіолокаційні комплекси артилерійської розвідки та цілевказання 1Л259 “Зоопарк-1”.

Про це повідомляє спільнота InformNapalm.

"Нові докази сьогодні, 27 червня, знайшов блогер-розслідувач Askai. Він вказав посилання на фотоальбом з поїздки на Донбас російської спортсменки Мар’яни Наумової, яка не приховує, що підтримує російських бойовиків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, фотокадр, на якому зафіксована частина комплексу “Зоопарк-1”, розміщений у соцмережі "VKontakte" 4 листопада 2014 року в фотоальбомі Наумової разом з іншими фотографіями з Донбасу.

"Нові фотофакти вкотре доводять, що Російська Федерація з 2014 року і по теперішній час використовує свої новітні технічні зразки у війні проти України на Донбасі. Санкції не змусили Росію відмовитись від її агресивних дій, техніка не була відведена за лінію державного кордону... Гібридні окупаційні війська під керівництвом Москви не мають намірів виводити техніку та складати зброю, а планують розширювати територію свого впливу", - наголошуються в InformNapalm.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня на каналі Youtube полку «Азов» було оприлюднено відео, на якому українські військові зафіксували переміщення та ураження російської радіолокаційної станції артилерійської розвідки та цілевказання 1Л259 “Зоопарк-1”.

Цей комплекс призначений для визначення координат вогневих позицій противника (стріляючих мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню і тактичних ракет) по пострілу (пуску), видачі цілевказівок власним засобам протидії і контролю результатів їх стрільби. Забезпечує одночасне виявлення до 70 позицій за хвилину, видачу координат вогневих позицій до моменту падіння снаряда (протягом 20 секунд після залпу), автоматизований обмін інформацією з командним пунктом управління. Має модульне виконання і високу стійкість до впливу радіоелектронних перешкод.

“Зоопарк-1” складається з радіолокаційної станції 1Л259 на шасі МТ-ЛБу, машини технічного обслуговування (МТО, 1І30) на автомобілі "Урал-43203" для проведення регламентних і ремонтних робіт, електростанції ЕД30-Т230П-1 РПМ1 на причепі 2-ПН-2, автономних засобів орієнтування і топографічної прив’язки.

Розроблений і виробляється ФГУП НДІ “Стріла” (м Тула).