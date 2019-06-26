Полк "Азов" знищив на Донбасі російський розвідувальний комплекс "Зоопарк-1"

Вперше на окупованому російськими військами Донбасі отримали якісні фото та відеосвідчення знищення сучасного озброєння армії РФ.

Про це повідомляється на сайті волонтерської спільноти InformNapalm. Відео, на якому українські військові зафіксували переміщення та ураження російської радіолокаційної станції артилерійської розвідки та цілевказання 1Л259 “Зоопарк-1” з’явилося 26 червня, на каналі Youtube полку «Азов».

«23 червня 2019 року при спробі нанести вогневе ураження позиціям полку «Азов» з використанням ствольної артилерії калібру 122 мм та 152 мм засобами технічної розвідки «Азову» було визначено, що противник здійснює коригування з використанням комплексу артилерійської розвідки «Зоопарк-1» російського виробництва. Це по своїй суті є контрбатарейний сучасний радар – аналог американських AN/TPQ, який виробляється у Російській Федерації. Після виявлення «Зоопарку» нашими засобами був піднятий у небо черговий розрахунок БПЛА, який підтвердив роботу «Зоопарку» з околиць населеного пункту Горлівка після чого засобами «Азову» було нанесено вогневе ураження по цьому комплексу», – розповів офіцер полку Азов, коментуючи відео знищення російської техніки на Донбасі.

Полк "Азов" знищив на Донбасі російський комплекс розвідки "Зоопарк-1" / Скріни: https://informnapalm.org

Волонтерам ІnformNapalm вдалося зв’ясувати точні координати фіксації та пошкодження комплексу «Зоопарк-1». Це точка 48.355161, 38.090358 біля околиць н.п. Горлівка, що підтверджує слова офіцера на відео.

InformNapalm нагадує, що 13 квітня 2019 року БПЛА спеціальної моніторингової місії ОБСЄ також фіксував російську радіолокаційну станцію 1Л259, яка входить до складу комплексу “Зоопарк-1” поблизу Горлівки (39 км на північний схід від Донецька). Про це сказано у звіті, оприлюдненому 16 квітня.

Цю російську техніку фіксували у Горлівці і раніше. У серпні 2016 року Головне управління розвідки України повідомляло, що на західній околиці Горлівки бойовики розмістили два комплекси радіолокаційної розвідки “Зоопарк-1”. У листопаді 2016 року волонтери InformNapalm оприлюднили перші фотодокази ідентифікації «Зоопарк-1» на Донбасіта відеофіксацію його роботи у бойовому положенні.

Як відомо, міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm веде базу даних виявлених нами зразків озброєння РФ на Донбасі, які не могли стати трофейними та/або відносяться до новітньої техніки армії Росії.