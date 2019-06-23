Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Павлополя та Авдіївки

Російсько-окупаційні війська станом на 12-ту годину 23 червня здійснили 6 обстрілів.

Про це на брифінгу розповів речник Міністерства оборони Максим Праута, повідомляє прес-служба МОУ.

"На Луганському напрямку вночі ворог обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил: біля населеного пункту Шуми — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Південного — з автоматичних гранатометів", - розповів речник.

Він зазначив, що о 9-й ранку з боку окупованого Доломітного розпочався ворожий обстріл позицій українських військ, обладнаних поблизу Травневого. Упродовж 25 хвилин окупанти випустили 5 мін калібру 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Водночас на Донецькому напрямку окупанти вночі та під ранок зі 120-х мінометів обстріляли військовослужбовців ЗСУ, які виконують бойові завдання біля Павлополя та Авдіївки. На позиціях наших військ розірвалися 5 і 6 мін відповідно.

Крім того, на підступах до Авдіївки з 8.40 до 9.00 російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

За наявною інформацією, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, а втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються.