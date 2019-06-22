Окупанти 11 разів порушили “тишу” - Красногорівку і Піщане обстріляли з мінометів

Від початку доби ворог одинадцять разів порушив режим припинення вогню.

Як повідомляє пресцентр ООС, збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них: двічі поблизу населеного пункту Водяне, з напрямку Пікузи та Азов – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі Старогнатівки, з напрямку Новоласпа – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; Широкине, з напрямку населеного пункту Саханка – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї; околиці Красногорівки, з напрямку Старомихайлівки – зі 120 мм міномету та автоматичного гранатомету; Гнутове, з напрямку Пікузи – зі станкового протитанкового гранатомету; поблизу населеного пункту Павлопіль, з напрямку Українське – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; Новотроїцьке, з напрямку населеного пункту Докучаєвськ – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Піщаного, з напрямку Обозного – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; Південне, з напрямку шахти імені Гагаріна – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Новолуганське, з напрямку Доломітного – з великокаліберного кулемету.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.