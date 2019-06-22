За добу окупанти майже 30 разів обстріляли сили ООС - є поранений
Про таке повідомляє командування сил ООС.
"21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню, з них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм... Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил... Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, ще 9 обстрілів сталися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"За минулу добу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 21 червня чотирьох окупантів було поранено", - наголосили у штабі.