За добу окупанти майже 30 разів обстріляли сили ООС - є поранений

21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню, ще три обстріли ворог здійснив цієї ночі.

Про таке повідомляє командування сил ООС.

"21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню, з них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм... Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил... Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, ще 9 обстрілів сталися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"За минулу добу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 21 червня чотирьох окупантів було поранено", - наголосили у штабі.