Окупанти стріляли з мінометів, гранатометів та БМП, один військовий травмований

З початку доби російські окупаційні війська 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, при цьому один український військовослужбовець зазнав бойової травми.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил. Зокрема, поблизу населеного пункту Опитне вели вогонь з напрямку Веселого з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі Авдіївки, з напрямку Спартака – з великокаліберного кулемета; Водяне обстрілювали з напрямку Ужівки з автоматичних гранатометів. Околиці Лебединського також з напрямку Ужівки окупанти обстріляли з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; Новотроїцьке, з напрямку Докучаєвська – зі станкового протитанкового гранатомета.

Читайте також: На Луганському напрямку окупанти випустили 30 мін по позиціях ЗСУ

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано чотири обстріли. По позиціях Об'єднаних сил поблизу Луганського бойовики вели вогонь з напрямку Нижнього Лозового з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Двічі було обстріляне Новолуганське з напрямку Доломітного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По Південному окупанти вели вогонь з напрямку шахти імені Гагаріна зі 120 мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав бойову травму", - поінформували у пресцентрі.

Там додали, що на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.