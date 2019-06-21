На Луганському напрямку окупанти випустили 30 мін по позиціях ЗСУ

Від початку доби 21 червня окупанти здійснили п'ять обстрілів з великокаліберної зброї та випустили 30 мін по позиціях Об'єднаних сил.

Втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Максим Праута, повідомляє прес-служба МОУ.

“Станом на 12:00 російсько-окупаційні війська здійснили вже 5 обстрілів, у тому числі із застосуванням мінометів 120-го та 82-го калібрів. Усі випадки використання ворогом заборонених мінометів зафіксовано на Луганському напрямку”, - повідомив речник.

Так, за словами Праути, тривалий обстріл зі 120-х та 82-х мінометів, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї окупанти о 06:10 розпочали поблизу Луганського. Вогонь з боку населеного пункту Нижнє Лозове вівся до 08:20, за цей час на позиціях наших захисників розірвалися 30 мін 120-го та 40 мін 82-го калібрів. Міномети калібру 120 мм, озброєння бойової машини піхоти, станкові протитанкові і автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю противник зранку застосовував під час 10-хвилинного обстрілу опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил неподалік Південного.

Позиції українських військ в районі Новолуганського у період з 08:00 до 10:00 ранку з боку окупованого Доломітного двічі були обстріляні з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з опівночі протягом 20 хвилин з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї вели вогонь по військовослужбовцях Збройних Сил України, які виконують бойові завдання біля Опитного.

За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає, повідомив Праута.