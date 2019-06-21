Окупанти обстріляли з зенітних установок і гранатометів Чермалик: поранена жінка

Унаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами населеного пункту Чермалик, що на Донеччині, 66-річна жінка зазнала осколкових поранень.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

“Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування РФ підступно обстріляли населений пункт Чермалик, що на Донеччині, в результаті чого поранено мешканку села та пошкоджено приватний будинок”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 21 червня спостережна група «Маріуполь» української сторони СЦКК під час проведення фотофіксації встановила, що обстріл здійснено зі станкового протитанкового гранатомету, зенітної установки ЗУ-23-2, а також зі стрілецької зброї. “Наразі відомо, що жінка отримала осколкове поранення лівої ключиці та перебуває в міській лікарні Маріуполя. Сам інцидент стався 20 червня о 23 годині”, - зазначає пресслужба.

Крім того, ворожі обстріли пошкодили приватний будинок у цьому ж населеному пункті по вулиці Першотравнева, 41.

Українська сторона СЦКК вкотре наголосила, що вказані факти свідчать про свідоме порушення російсько-окупаційними військами всіх можливих принципів гуманітарного права та існуючих домовленостей.