Окупанти обстріляли з зенітних установок і гранатометів Чермалик: поранена жінка
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.
“Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування РФ підступно обстріляли населений пункт Чермалик, що на Донеччині, в результаті чого поранено мешканку села та пошкоджено приватний будинок”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, 21 червня спостережна група «Маріуполь» української сторони СЦКК під час проведення фотофіксації встановила, що обстріл здійснено зі станкового протитанкового гранатомету, зенітної установки ЗУ-23-2, а також зі стрілецької зброї. “Наразі відомо, що жінка отримала осколкове поранення лівої ключиці та перебуває в міській лікарні Маріуполя. Сам інцидент стався 20 червня о 23 годині”, - зазначає пресслужба.
Крім того, ворожі обстріли пошкодили приватний будинок у цьому ж населеному пункті по вулиці Першотравнева, 41.
Українська сторона СЦКК вкотре наголосила, що вказані факти свідчать про свідоме порушення російсько-окупаційними військами всіх можливих принципів гуманітарного права та існуючих домовленостей.