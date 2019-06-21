Окупанти на Донбасі застосовують міномети і СПГ, є поранені

За минулу добу окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“20 червня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм”, - йдеться у повідомленні.

Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: два рази Павлопіль – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомету; тричі Водяне – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; околиці Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомету; населений пункт Березове – стрілецька зброя; двічі район населеного пункту Чермалик – зі станкового протитанкового гранатомету, зенітної установки та стрілецької зброї; Пищевик – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів: населений пункт Кримське – зі стрілецької зброї; район населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; Травневе – з міномету калібру 120 мм, автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету; околиці Майорська – з 82 мм міномету; Новолуганське – з міномету калібру 120 мм; населений пункт Новозванівка – 120 мм міномет та автоматичний гранатомет.

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У штабі повідомили, що за минулу добу три українських військовослужбовця було поранено, один отримав бойове травмування.

Від початку поточної доби обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.