Українців з окупованого Донбасу попередили про наслідки отримання паспортів РФ

Громадяни України, які на окупованих територіях Донецької та Луганської областей отримають паспорт країни-агресора РФ, повинні пам'ятати, що назавжди втратять право на отримання української пенсії, навіть якщо спробують “приберегти” український паспорт.

Про це попередив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

“Наразі у ЛДНР вже з’явились перші «нові руські». Складно давати поради тим, хто хоче стати громадянином країни-агресора, але попередити їх про вірогідні наслідки такого «громадянського» вибору вважаю своїм обов’язком”, - зазначив Клименко.

По-перше, за словами заступника голови ОДА, жителі окупованих територій мають розуміти свою причетність до злочину, так само як і під час сфабрикованого у 2014 референдуму, адже отримуючи російські документи, вони опосередковано допомагають президенту РФ Володимиру Путіну підтримувати окупаційну владу. По-друге, констатував Клименко, знайдеться чимало людей похилого віку, які захочуть отримати паспорти РФ у розрахунку на російські пенсії. “Я не засуджую стареньких, які не можуть залишити свої домівки і змушені виживати самотужки, але зробивши такий вибір, вони назавжди втратять право на отримання української пенсій. Навіть якщо спробують приберегти український паспорт”, - заявив Клименко, додавши, що російські паспорти не гарантують російську пенсію, оскільки виплачується вона громадянам РФ, які досягли 70-річного віку (для чоловіків) та 65-тирічного (для жінок), які постійно мешкають на території Росії не менше 15 років.

Клименко також повідомив, що розмір російської пенсії становить 5034 руб 25 коп. (близько 2,0 тис. грн на місяць) і збільшити її можна лише коштом регіональних виплат, але для цього необхідно отримати реєстрацію місця проживання на території РФ. Крім того, молоді слід розуміти, що їм доведеться жити за законами іншої держави, зокрема, декларувати доходи та сплачувати податки, у тому числі з доходів, отриманих за межами Росії. А для хлопців віком від 18 до 27 років російський паспорт може стати військовим білетом для проходження служби у «гарячих точках», наголосив заступник голови Луганської ОДА.