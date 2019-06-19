Безпекова підгрупа ТКГ має підготувати “хлібне перемир’я” на Донбасі

Тристороння контактна група на засіданні у Мінську у середу доручила безпековій підгрупі опрацювати підготовку до “хлібного перемир’я” на Донбасі.

Про це за підсумками засідання ТКГ у Мінську повідомила прессекретар представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

“Запровадження режиму тиші могло б змінити на краще безпекову ситуацію на Донбасі, насамперед, для мирних мешканців, які живуть по обидві сторони лінії зіткнення. Однак загострення, яке спостерігалося впродовж останніх днів, стоїть на заваді цій мирній ініціативі. Безпековій підгрупі доручено опрацювати підготовку до т.з. “хлібного перемир'я”, - зазначила вона.

За словами Оліфер, у цих умовах СММ ОБСЄ має отримати надійний та безпечний доступ по всій території України згідно з її мандатом.