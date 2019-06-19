Замість відведення сил окупанти зміцнюють позиції на Донбасі- ОБСЄ

Безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував нові траншеї біля блокпостів окупантів на ділянках розведення сил в районі Станиці Луганської та Золотого.

Про це повідомляється в опублікованому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"15 червня у межах ділянки розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) БПЛА СММ малого радіуса дії виявив стометрове продовження траншеї (не зафіксоване за даними спостереження від 2 червня 2019 року), що простягалася зі сходу на захід приблизно за 650 м на західно-південний захід від блокпосту збройних формувань південніше мосту в Станиці Луганській (15 км на північний схід від Луганська) поблизу позицій збройних формувань, про які повідомлялося раніше", - йдеться у звіті.

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Крім того, БПЛА виявив 1 зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) серед нежитлових пошкоджених будинків на ділянці розведення, орієнтовно за 110 м на схід від вищезазначеної траншеї.

16 червня у межах ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) БПЛА СММ дальнього радіуса дії вперше виявив оборонну позицію за 5 м на захід від зафіксованих раніше траншей збройних формувань і 900 м на північ від блокпосту збройних формувань на південному краї ділянки розведення.