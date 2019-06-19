США мають дати Україні більше "Джавелінів" - Гербст

Реагування Заходу на агресію РФ проти України, що включає допомогу українському війську, є суттєвим, однак не надто ефективним.

Про це на слуханнях у Сенаті заявив директор Євразійського центру Атлантичної ради, експосол США в Києві Джон Гербст, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

На переконання Гербста, США мали би посилити підтримку України.

"Західні санкції мають реальну ціну для російської економіки. Через них РФ втрачає щорічно 1,5% ВВП", - підкреслив експерт.

Водночас, за його словами, західна військова підтримка, особливо забезпечення України сучасною зброєю, такою як протитанкові системи Javelin, посилює тиск на Москву.

"Я вітаю президента Трампа за його рішучість у наданні зброї Україні. Однак США повинні розглянути можливість надати більше систем Javelin Україні, а також забезпечити її більшою кількістю контрбатарейних радарів. Ці радари зменшать утрати серед українців", - зазначив Гербст.

Крім того, на його думку, США також мають забезпечити Україну береговими радарами, швидкісними катерами для спеціальних операцій Mark V та протикорабельними ракетами.

"Це допоможе Україні стримувати кремлівські провокації на морі, зростання кількості яких ми спостерігаємо впродовж останніх 18 місяців", - підкреслив експерт.

У цьому зв'язку він зауважив: "Західна підтримка України є істотною, але вона не така ефективна, якою могла би бути".