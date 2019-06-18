Окупанти саботують роботу КПВВ на Донбасі
"Проросійські бойовики затягують процедури «контролю» відносно осіб та транспорту, здійснюючи їх годинами. Такі дії створюють так званий «поривчастий» рух, коли бойовики годинами накопичують перед своїми блок-постами велику кількість людей та транспортних засобів, а потім одночасно випускають їх в сіру зону великими групами, що є особливо небезпечним наприкінці визначеного часу роботи дорожніх коридорів, оскільки значна кількість громадян не встигає навіть дістатись вже закритого КПВВ", - йдеться у повідомленні.
За даними штабу, така чергова провокація мала місце учора в межах дорожнього коридору «Новоазовськ-Маріуполь». Уже після закінчення роботи КПВВ «Гнутове» о 20.20 з тимчасово окупованої території України до контрольного пункту в’їзду-виїзду прибули 25 цивільних автівок, в яких, до того ж, їхали четверо малолітніх дітей. Люди пояснили, що їх декілька годин протримали в черзі перед блок-постом збройних формувань РФ «Октябрь» і пропустили в «сіру зону» вже після закриття КПВВ.
“Слідуючи через лінію розмежування після закінчення режиму роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду, громадяни наражаються на небезпеку під час ночівлі у так званій «сірій зоні», оскільки порушення Мінських домовленостей з боку бойовиків не припиняються та щоночі здійснюються обстріли позицій ЗСУ, під які інколи потрапляють і дорожні коридори”, - підкреслюється в повідомленні.
Прикордонники зі складу Об’єднаних сил нагадують, що зараз діє літній режим роботи в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування, пропуск осіб і транспорту здійснюється щоденно з 6.00 до 20.00. Вони закликають громадян не піддаватись на провокації збройних формувань РФ та не їхати через лінію розмежування після закінчення визначеного часу роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду.