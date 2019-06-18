На Донбасі у чергах до КПВВ - 230 автомобілів
Укрінформ
У вівторок зранку,18 червня, в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 230 автомобілів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 10/45; “Мар’їнка” – 0/60; “Новотроїцьке” – 20/60; “Гнутове” – 20/15”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
За даними прикордонників, минулої доби пасажиро-транспортний потік дещо збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 31,4 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів.