На Донбасі у чергах до КПВВ - 230 автомобілів

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 10/45; “Мар’їнка” – 0/60; “Новотроїцьке” – 20/60; “Гнутове” – 20/15”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

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За даними прикордонників, минулої доби пасажиро-транспортний потік дещо збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 31,4 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів.