У пунктах пропуску на лінії розмежування очікують 230 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 230 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. "Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 10/55; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 20/60; "Гнутове" – 10/15", - йдеться у повідомленні. Упродовж минулої доби КПВВ перетнули 42,3 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.