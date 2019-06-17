На Донбасі у травні загинули восьмеро українських військових

У травні загинуло восьмеро українських військовослужбовців, ще 42 бійці зазнали поранень і травм унаслідок бойових дій.

Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода, яку підготував начальник штабу ООС, перший заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Ігор Танцюра.

«Кількість поранених і загиблих українських військових за травень 2019 року – 42 поранених та травмованих внаслідок бойових дій, 19 бойових травмувань та 8 загиблих», – йдеться у документі.

Водночас, як зазначається, у повідомленні не уточнено, чи йдеться про загальну кількість загиблих, у тому числі з урахуванням померлих пізніше від поранень, чи лише про загиблих безпосередньо на полі бою чи відразу після обстрілів, дані про яких наводяться у щоденних зведеннях прес-центру ООС.

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Також не уточнюється, чи йдеться про втрати всіх українських силових структур, чи тільки Збройних сил.

За оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, внаслідок російської гібридної агресії на Сході України з квітня 2014 року загинули від 12,8 тисячі до 13 тисяч людей, із них 3320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисячі представників російських гібридних збройних формувань.