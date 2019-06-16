За добу окупанти обстріляли позиції ЗСУ 25 разів, є поранений

За добу окупанти обстріляли позиції ЗСУ 25 разів, є поранений

Укрінформ
У суботу, 15 червня, збройні формування Російської Федерації 21 рази порушили режим припинення вогню, 4 рази з яких - із застосуванням заборонених Мінськом мінометів. Ще 4 обстріли сталися вночі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил... В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні вісім разів", - йдеться у повідомленні.

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За минулу добу втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 15 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" -  два обстріли, в районі угрупування "Північ" - один.

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За поточну добу один військовослужбовець отримав поранення.

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