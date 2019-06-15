Окупанти гатять по всіх напрямках - з початку доби вже вісім обстрілів

Російські окупаційні війська станом на 12 годину 15 червня здійснили 8 обстрілів.

Про це розповів на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 12 годину сьогодні, 15 червня, російсько-окупаційні війська здійснили 8 обстрілів, по 4 на кожному з напрямків", - сказав Праута.

Він зазначив, що на Луганському напрямку всі 4 обстріли зафіксовані в районі Станиці Луганської. Тут уночі противник влаштував 2 короткотривалі провокації з використанням підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Водночас, 2 ранкові вогневі провокації, хоча й були так само нетривалими, проте вже із застосуванням не лише підствольних, а й ручних протитанкових гранатометів.

За словами речника, на Донецькому напрямку бойовики вночі з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру понад годину вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Лебединського. Крім того, з 4.00 до 4.25 десять 120 мм та двадцять 82 мм мін розірвалися на підступах до Авдіївки, їх окупанти випустили з боку Спартака.

Зранку зі стрілецької зброї були обстріляні позиції наших військ поблизу Новотроїцького, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля Красногорівки. Обидва обстріли тривали по 20 хвилин, зауважив Праута.

"За наявною інформацією, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - сказав речник МОУ.