Окупанти 28 разів порушили "тишу", одного українського захисника поранено

14 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, ще чотири рази позиції наших військ обстріляли від початку поточної доби.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"14 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 14 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: по два рази в районах відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" та "Північ" зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів.