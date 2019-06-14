Масований артобстріл Мар’їнки: сили ЗСУ відповідали із зеніток та гранатометів

З початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано п'ять збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ.

Про це розповів у п'ятницю на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З початку поточної доби станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано п’ять збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Сьогоднішній ранок розпочався з масованого артилерійсько-мінометного обстрілу наших позицій неподалік Мар’їнки", - сказав Мотузяник.

За його словами, вранці о 4:55 окупанти з напрямку с. Олександрівка відкрили вогонь зі ствольної артилерії 122 калібру, а також мінометів калібру 120 та 82 мм. Обстріл був доволі потужним і тривав близько сорока хвилин.

"За цей час противник випустив в бік наших позицій двадцять вісім снарядів 122 та двадцять мін 120-го калібру. Окрім того ворог застосував ще й міномети калібру 82 мм, з витратою сім мін. Аби придушити ворожі вогневі точки, наші оборонці відкрили вогонь у відповідь із зенітних установок та станкових протитанкових гранатометів", - додав він.

Окрім того, за інформацією військовослужбовців ЗСУ, артилерійські розрахунки окупантів, які здійснили обстріл житлових будинків у Мар’їнці, після ведення вогню швидко залишили позиції та заховали техніку (гаубиці 2С1 "Гвоздика") в одному з житлових районів Донецька, знаючи, що наші військові не обстрілюють міста, де проживає цивільне населення.

Однак, як зазначив Мотузяник, ранковий обстріл Мар'їнки став не єдиним фактом порушення перемир’я бойовиками вже з початку поточної доби. Так, під ворожим вогнем вранці перебували наші позиції біля н.п. Новоселівка, Південне та Попасна.

У районі Попасної, окрім гранатометів та стрілецької зброї, окупанти застосували ще й міномети калібру 82 мм, витративши дванадцять мін.

Станом на зараз, за даними Міноборони, ситуація перебуває під контролем українських військових. Втрат з початку поточної доби у лавах Об’єднаних сил немає.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Донецькій області внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами Мар’їнки постраждали четверо людей, серед них - 9-річна дитина.