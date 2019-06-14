Обстріл Мар'їнки: четверо постраждалих, серед них - дитина

«Внаслідок обстрілу Мар’їнки, постраждали 4 громадян, серед яких 9-річна дитина. Мінометний обстріл розпочався сьогодні, близько 5.00 ранку. Наразі задокументовано пошкодження 3 будинків та господарських приміщень. Постраждала ціла родина, яка мешкає на вул. Шевченка», - йдеться у повідомленні.

Обстріл Мар'їнки / Фото: http://police.dn.ua

Зазначено, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції. Правоохоронці задокументували пошкодження трьох житлових будинків на вулицях Шевченка та Героїв Чорнобиля.

Поінформовано, що постраждалі отримали поранення різного ступеню важкості. 86-річного чоловіка, 57-річну та 30-річну жінок, а також 9-річну дитину госпіталізовано до лікарні. У найважчому стані знаходиться дідусь. Дитина отримала легку контузію.

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт).

Раніше прес-служба ООС повідомляла, що у результаті обстрілів незаконними збройними формуваннями населеного пункту Мар'їнка постраждав чоловік, у будинок якого влучив снаряд.