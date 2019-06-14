Окупанти 29 разів обстріляли позиції ЗСУ, один боєць поранений

Окупанти 29 разів обстріляли позиції ЗСУ, один боєць поранений

Укрінформ
13 червня збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм. 

Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: чотири рази Водяне – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; Новоселівка Друга – гранатомети різних систем; три рази район населеного пункту Широкине – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети; двічі Новотроїцьке - із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; Новомихайлівку - із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; два рази поблизу Лебединського – із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі Березового – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя; поблизу населеного пункту Талаківка – із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; Богданівка – великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; Талаківка – протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 11 разів: Борівське – артилерія калібру 152 мм; район населеного пункту Луганське – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя; двічі Золоте-4 – міномети калібру 82 мм міномети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; Зайцеве – гранатомети різних систем; два рази Південне - гранатомети різних систем та стрілецька зброя; поблизу Луганського - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; Станиця Луганська – стрілецька зброя; двічі Кримське - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та ще один бойову травму. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 13 червня один окупант отримав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30.

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Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил двічі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Мар'їнка – міномети різних систем та стрілецька зброя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: Південне – гранатомети різних систем та стрілецька зброя

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