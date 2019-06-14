Окупанти шість разів порушили "тишу", поранений боєць ЗСУ

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: тричі в районі населеного пункту Мар’їнка, з напрямку Олександрівка та Трудівський – зі 122-мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили три обстріли: в районі населеного пункту Південне, з напрямку шахти імені Гагаріна - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Попасної, з напрямку Калинове-Борщувате – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; біля Новгородського, з напрямку населеного пункту Широка Балка – з автоматичних гранатометів.

“Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення”, - наголосили у штабі.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.