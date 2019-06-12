Бойовику "ЛНР" дали вісім років

Новоайдарський районний суд Луганської області засудив бойовика терористичної організації “ЛНР”.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

“Оперативники української спецслужби встановили, що на початку 2016 року житель Стаханова вступив до лав незаконних збройних формувань сепаратистів. Пройшовши спеціальну підготовку, він служив на різних посадах у так званому “2-му армійському корпусі” окупаційних військ, де брав участь у бойових діях проти Збройних сил України. У березні поточного року українські військові затримали бойовика на лінії розмежування та передали співробітникам Служби безпеки”, - йдеться у повідомленні.

Затриманий надав детальні свідчення щодо своєї участі у незаконних збройних формуваннях, а також щодо присутності кадрових військових ЗС РФ на окупованій частині Донбасу.

Зазначається, що суд визнав бойовика винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Вирок набув законної сили.