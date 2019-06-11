На Луганщині пішов під суд організатор «референдуму» за «ЛНР»

Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно «голови виборчої комісії», який у 2014 році проводив незаконний «референдум» у Станично-Луганському районі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

«Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно мешканця Луганської області, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією)», - йдеться у повідомленні.

У ході слідства встановлено, що у травні 2014 року громадянин України спільно з іншими особами, стосовно яких є окремі кримінальні провадження, забезпечив проведення «референдуму» щодо підтримки «Акту про державну самостійність ЛНР» в одному з населених пунктів Станично-Луганського району.

Згідно з відведеною йому роллю, обвинувачений вирішував організаційні питання, а саме: оголошував про початок та кінець виборчого процесу на «дільниці», забезпечував цілість скриньок, кабінок і бюлетенів, проводив інструктаж із членами «виборчої комісії» та надавав вказівки щодо підрахунку голосів.

Разом з іншими членами «комісії» чоловік передав протокол, заповнені бюлетені та списки виборців представникам «ЛНР» для подальшого оголошення результатів псевдореферендуму.

Оскільки під час досудового розслідування підозрюваний повністю визнав свою провину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між ним і прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості направлено до Біловодського районного суду Луганської області.