Горбулін про зброю зі США: Javelin недостатньо, потрібні ще й Patriot

Розвиток відносин зі США в оборонній сфері та нарощування взаємодії з НАТО є дуже важливими для України.

Таку думку висловив академік Володимир Горбулін на прес-конференції в Укрінформі.

"Ще один важливий аспект (для оборони - ред.) ... - розвиток двосторонніх відносин зі США і нарощування конструктивної взаємодії з НАТО. Стрижневе завдання наших відносин - ставки на отримання критичних технологій, втягування західних компаній в роботу на українському ринку, створення наукоємних спільних підприємств, придбання ліцензій. Ми сьогодні дуже туго рухаємося в цьому напрямку", - сказав він.

На думку Горбуліна, національне законодавство в цій сфері є недосконалим, і його треба міняти, в першу чергу якщо мова йде про науково-дослідні роботи в держоборонзамовленні вітчизняним приватним підприємствам.

Академік вважає, що Україні недостатньо переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, наданих американською стороною. "Нам Patriot (протиракетні комплекси - ред.) були б набагато важливіші для сьогодення. Я думаю, що ми повинні працювати через громадські інституції, в тому числі щоб переконати американських колег в тому, що Київ - це актив, а не пасив, і що він може перетворитися в збройну, надійно захищену вітрину Заходу", - заявив Горбулін.

Як повідомляв Укрінформ, екс-секретар РНБО, перший віце-президент НАНУ, академік Володимир Горбулін очолив наглядову раду нової аналітичної структури - Українського інституту безпекових досліджень.