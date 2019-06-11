Збройні сили РФ на Донбасі посилюють підготовку командирів батарей та рот - розвідка

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ посилює підготовку командирів підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

"З 10 червня під керівництвом командувачів армійських корпусів російських окупаційних військ розпочато проведення зборів з командирами рот (батарей) та їх заступниками. Водночас з командирами розвідувальних рот з’єднань і частин 1 та 2 АК спільні збори проводяться окремо.

При цьому, у ході зборів всі елементи підготовки командирів підрозділів проводяться із залученням інструкторів — кадрових офіцерів ЗС РФ, які запровадили жорсткі вимоги до оцінювання залучених на збори офіцерів, частину з яких уже відсторонено від занять", - сказав він.