Окупанти, замість відведення сил, укріплюють свої позиції - представник Луганської ОДА

Під Станицею Луганською, де намічено обопільне відведення сил, окупанти нарощують озброєння на старих позиціях.

Такий допис на своїй сторінці в Facebook зробив заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

«На жаль, узгоджене 5 червня усіма учасниками Контактної групи здійснення розведення сил і засобів сторін у Станиці Луганській, намічене на 10 червня, знову було зірване. А тим часом наші військові активно облаштовують нові позиції. Аби, як і передбачалося, відійти вглиб лінії фронту. Активні роботи з облаштування фортифікаційних споруд з нашої сторони тривають уже третій день», - зазначає Клименко.

За його словами, згідно з Мінськими домовленостями нові позиції мають бути на відстані не менш як вісімсот метрів від попередніх. За день військові встигають облаштувати метрів до п’ятдесяти. Усього ж протяжність фактично нової лінії фронту, віддаленої від попередньої, буде до півкілометра.

«Ніби облаштовують нові позиції і відтягують зброю і з тієї сторони. Утім, кажуть військові, ретельно дотримуються Мінських домовленостей бойовики винятково тоді, коли до них приїжджають російські журналісти. Замість відводити сили - підкріплюють позиції новою зброєю», - пише Клименко.

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Як зазначається в дописі, засвітла бойовики не стріляють, адже це контрольно-пропускний пункт, який щодня в обидві сторони переходять до десяти тисяч людей. Перша ніч «тиші» минула без провокацій.