Естонія стала третьою країною ЄС, що дозволила безпілотні авто на дорогах

Естонія стала третьою країною в ЄС, яка дозволила рух автомобілів Tesla із системами автопілотування на автошляхах, слідом за Нідерландами та Литвою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.

Зазначається, що для цього кроку не було потреби у додаткових законодавчих актах, оскільки за кермом завжди має бути водій, який несе відповідальність за транспортний засіб.

Упродовж наступних кількох місяців водії новіших електромобілів Tesla в Естонії зможуть встановити оновлення програмного забезпечення для автономного керування автівкою.

Транспортне відомство Естонії повідомило, що дозволило використання системи допомоги водієві FSD від Tesla на автошляхах, визнавши сертифікат типу, який був вперше виданий у Нідерландах.

"Це все ще система допомоги водієві, де водій відповідає за всю поведінку та безпеку автомобіля та повинен буде взяти на себе керування транспортним засобом, коли це необхідно", – пояснив керівник технічного Департаменту транспортних засобів Естонії Юрго Вахтра.

"Водночас система автомобіля Tesla сама відстежує, чи не займається водій сторонніми справами або не дивиться в інший бік. Якщо так, водія попереджають, що він не звертає уваги на дорожній рух", – додав він.

Головний редактор видання "Geenius" Кулдар Кулласепп провів тест-драйв безпілотного автомобіля в Фінляндії та сказав, що він чудово справляється з усіма умовами, а часом їзда навіть стає нудною.

"В автомобілі близько восьми камер, які безперервно надсилають зображення на бортовий комп’ютер. Комп’ютер створює картину навколишнього світу, а потім ухвалює рішення на основі досвіду, отриманого за мільйони та мільйони кілометрів їзди. Тож він має бути безпечнішим, він, безумовно, буде плавнішим, а це означає, що не буде нервозних учасників дорожнього руху", – сказав Кулласепп.

