Штам коронавірусу Delta виявили у 74 країнах

Варіант COVID-19 "Дельта" виявили в 74 країнах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Цей варіант коронавірусу, вперше виявлений в Індії, продовжує швидко поширюватися, є побоювання, що він може стати домінуючим штамом у всьому світі.

Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Вчені повідомляють, що він більш заразний, а також викликає більш серйозні захворювання.

У США, за словами колишнього комісара Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотта Готліба, випадки дельта-варіанту подвоюються приблизно кожні два тижні і становлять 10% всіх нових випадків, водночас у Великій Британії на нього припадає понад 90% нових випадків захворювання.

У той час як органи охорони здоров'я в усьому світі збирають і обмінюються даними про поширення нового варіанту, є побоювання, що в країнах світу, що розвивається, з менш надійними системами моніторингу варіант "Дельта", можливо, поширився більш широко, ніж повідомлялося.